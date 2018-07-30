В Малайзии презентовали финальный доклад о пропавшем рейсе MH370

Родственники пропавших пассажиров "не узнали ничего нового".

В Малайзии презентовали финальный доклад о пропавшем рейсе MH370

Власти Малайзии и эксперты не смогли установить причины исчезновения самолета Boeing 777-200ER, пропавшего над Индийским океаном в 2014 году. В финальном докладе, опубликованном сегодня, нет никакой новой информации, сообщает Reuters.

Итоговый доклад сегодня презентовали родственникам пассажиров. Пострадавшие утверждают, что доклад не пролил свет на причины загадочного инцидента, а только акцентирует внимание на ошибках, которые были допущены экипажем в инструкциях и протоколах.

"Мы надеемся, что такие ошибки не будут повторены, и что будут предприняты меры, которые не дадут их допустить", - сказала юрист Грейс Нэйтен, чья мать была на борту исчезнувшего лайнера.

Напомним, лайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, 8 марта 2014 года пропал с экранов радаров над Южно-Китайским морем спустя 40 минут после вылета. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года все они признаны погибшими в результате "несчастного случая".

Следствие не смогло установить обстоятельства и причины трагедии. Масштабные поисковые операции из США, Австралии, Китая и Малайзии мало что прояснили. Поиски закончены 29 мая 2018 года.

Единственные подтвержденные следы МН370 - это три фрагмента крыла самолета, которые вымыло на разные берега Индийского океана - Мозамбика, Реюньона и Маврикия.


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