Украинские чиновники задекларировали 936 иномарок по цене меньше 50 тыс. гривен

В их числе - Jaguar S-Type и Tesla Model S.

Украинские чиновники задекларировали 936 иномарок по цене меньше 50 тыс. гривен
Фото: bihus.info

Украинские чиновники и другие представители власти, обязанные публично отчитываться о доходах, в течение 2017 года задекларировали 936 иномарок по цене меньше 50 тысяч гривен.

Об этом говорится в публикации Bihus.info.

Сумма 50 тысяч гривен - это лимит для расчетов наличными. Чтобы не проводить платеж через банк, договоры о продаже автомобилей часто заключаются по заниженными ценами в документах. Чиновники при этом получают возможность избежать лишних вопросов о происхождении состояния.

Фото: bihus.info

Согласно подсчетам журналистов, украинские чиновники приобрели по цене меньше 50 тысяч гривен 93 автомобиля Volkswagen, 68 автомобилей Toyota, 58 автомобилей Mitsubishi, 41 Mercedes-Benz, 30 Audi, 29 BMW.

Среди автомобилей класса "люкс" в ценовом диапазоне до 50 тысяч гривен представлены 13 Subaru, 7 Lexus, по 3 Dodge и Chrysler, 2 Land Rover и даже по одному Jeep Grand Cherokee, Jaguar S-Type и Tesla Model S.

На автобазарах в Интернете за такую сумму возможно купить только древние иномарки с большим пробегом либо машины украинского, роSSийского и советского производства.

Напомним, в 2017 году продажи новых легковых автомобилей в Украине составили около 82,2 тыс. единиц. Самая популярная марка - Toyota, модель - KIA Sportage.


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