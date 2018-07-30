В ночном ДТП в Киеве пьяный водитель разбил 8 машин
Водитель въехал в попутную машину, и оба авто вылетели на парковку.
В Киеве пьяный водитель разбил восемь автомобилей. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Авария произошла поздно вечером в воскресенье, 29 июля, возле торгового центра Dream Town.
Как сообщают свидетели, изначально Honda въехала в припаркованный рядом автомобиль Skoda, затем в Volkswagen, который двигался в попутном направлении. От удара обе машины отбросило на припаркованные у тротуара авто.
Водитель пытался скрыться с места аварии, но его задержали свидетели ДТП. Драг-тест показал наличие в крови задержанного 2,92 промилле алкоголя.
Напомним, на прошлой неделе в суд арестовал Кирилла Островского, который сбил насмерть девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться.
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