В ночном ДТП в Киеве пьяный водитель разбил 8 машин

Водитель въехал в попутную машину, и оба авто вылетели на парковку.

В Киеве пьяный водитель разбил восемь автомобилей. Об этом сообщает " Киев Оперативный".

Авария произошла поздно вечером в воскресенье, 29 июля, возле торгового центра Dream Town.

Как сообщают свидетели, изначально Honda въехала в припаркованный рядом автомобиль Skoda, затем в Volkswagen, который двигался в попутном направлении. От удара обе машины отбросило на припаркованные у тротуара авто.

Водитель пытался скрыться с места аварии, но его задержали свидетели ДТП. Драг-тест показал наличие в крови задержанного 2,92 промилле алкоголя.

Напомним, на прошлой неделе в суд арестовал Кирилла Островского, который сбил насмерть девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться.