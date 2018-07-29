У киевлян осталось два дня на бесплатный обмен старых жетонов метро

В столичном метрополитене напомнили киевлянам, что всего два дня осталось, чтобы бесплатно обменять старые жетоны на новые.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Старые жетоны можно будет обменять на новые без доплаты до 1 августа. При этом один жетон можно будет поменять в любой кассе, но для обмена двух и более необходимо будет подойти в сервисные центры на станциях «Майдан Незалежности», «Дорогожичи», «Политехнический институт» и «Дарница», которые работают с 8:00 до 19:00 без выходных.


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