У киевлян осталось два дня на бесплатный обмен старых жетонов метро
В столичном метрополитене напомнили киевлянам, что всего два дня осталось, чтобы бесплатно обменять старые жетоны на новые.
Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
Старые жетоны можно будет обменять на новые без доплаты до 1 августа. При этом один жетон можно будет поменять в любой кассе, но для обмена двух и более необходимо будет подойти в сервисные центры на станциях «Майдан Незалежности», «Дорогожичи», «Политехнический институт» и «Дарница», которые работают с 8:00 до 19:00 без выходных.
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29.07.2018 23:20