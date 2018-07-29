В Ровенской области авто сбило насмерть женщину, которая шла по обочине с двумя детьми

Детей госпитализировали.

В Ровенской области авто сбило насмерть женщину, которая шла по обочине с двумя детьми
Фото: rv.npu.gov.ua

Смертельное ДТП произошло вчера, 28 июля, в Ровенской области возле села Здолбица. 23-летний водитель легковушки сбил женщину, которая шла по обочине с двумя детьми. Об этом сообщает Нацполиция области.

"Водитель автомобиля "SKODA Octavia" 23-летний житель села Дермань, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, совершив наезд на женщину, которая шла по обочине вместе с двумя несовершеннолетними детьми. В результате полученных травм 48-летняя жительница Квасилова погибла", - говорится в сообщении.

Детей доставили в больницу, угрозы их жизни нет.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего в полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

По предварительной информации мужчина был трезв.

Напомним, вчера пьяный депутат Сокальського горсовета сбил насмерть пенсионерку на велосипеде.


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