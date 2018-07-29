Более 200 украинских туристов снова не смогли вылететь из Египта

Люди ждали самолет более суток.

220 украинских туристов не смогли вылететь из Египта из-за того, что у самолета пробилось колесо. Об этом сообщила пресс-секретарь туроператора Join Up Екатерина Резниченко, передает УП.

Туристы должны были вылететь из Хургады во Львов утром 28 июля, но самолет смог забрать людей только через сутки - около 12:00 29 июля.

"Все задержки рейсов связаны с определенными причинами. В данном случае причиной стало то, что у самолета пробилось колесо. Соответственно требовалось время, чтобы его привезти из другой страны", - сказала Резниченко.

По ее словам, туристов вывезли из аэропорта и расселили по отелям.

"Им предоставили питание и проживание - все что полагается согласно правилам воздушных перевозок", - сказала представитель туроператора.

Напомним, в последнее время украинские туристы регулярно страдают из-за задержки авиарейсов. В частности, в начале июля почти тысяча украинских туристов трое суток не могли вылететь из Туниса. После этого с ситуацией пообещал разобраться министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Тем временем туроператор JoinUp, клиенты которого чаще всего застревали в аэропортах, в свою очередь пообещал уменьшить долю перевозок "проблемных" авиакомпаний. В компании заявили, что сократят сотрудничество с перевозчиками Bravo Airways, Yanair, в графиках которых были многочасовые сбои, и обратиться к услугам SkyUp.