Zonda стала самым дорогим автомобилем в мире

Zonda стала самым дорогим автомобилем в мире

Точнее сказать, проданы только два суперкара из трёх: хотя они ещё не произведены, пара состоятельных поклонников марки Pagani уже внесли за них предоплату. Её размер неизвестен, а полная стоимость каждого автомобиля составляет умопомрачительные 15 миллионов евро, или более миллиарда рублей. Совершенно фантастическая для нового автомобиля сумма и абсолютный рекорд за всю историю автомобилестроения — позади даже уникальный Rolls-Royce Sweptail, построенный в единственном экземпляре за 11 миллионов евро.

Zonda стала самым дорогим автомобилем в мире

А третью выпущенную HP Barchetta (и первую в порядке очереди) решил забрать себе основатель и руководитель марки Pagani — аргентинец Горацио Пагани. Всё-таки не зря в названии модели появились его инициалы — HP. А второе слово говорит о том, что новинка может похвастать весьма редким типом кузова: баркетта. От любой другой Zonda она отличается полным отсутствием крыши, низким ветровым стеклом и углепластиковыми щитками на задних колёсных арках.

Zonda стала самым дорогим автомобилем в мире

Кроме того, за спинками кресел из моторного отсека возвышается воздухозаборник. Как можно видеть на фотографиях, интерьер автомобиля Горацио Пагани отделан бежевой кожей и тканью с шотландским клетчатым рисунком. Сиденья позаимствованы у модели Pagani Huayra BC, как и силовой агрегат — шестилитровый битурбодвигатель V12 мощностью 800 лошадиных сил и шестиступенчатая механическая коробка передач.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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