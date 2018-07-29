Audi определилась со сроками анонса электрического кроссовера e-tron

Audi определилась со сроками анонса электрического кроссовера e-tron

Компания Audi сообщила о том, что глобальная премьера автомобиля e-tron с полностью электрической силовой установкой пройдёт в сентябре в Соединённых Штатах.

Ранее кроссовер e-tron планировалось представить 30 августа в Брюсселе — на мероприятии Audi Summit. Однако позднее производитель из Ингольштадта отменил эту презентацию из-за ареста исполнительного директора.

И вот теперь названа новая дата анонса — 17 сентября. Мероприятие пройдёт в Сан-Франциско в Калифорнии. Audi обещает раскрыть технические характеристики электрического автомобиля и назвать его цену. Зарезервировать машину покупатели смогут, внеся $1000.

Audi определилась со сроками анонса электрического кроссовера e-tron

На сегодняшний день известно, что e-tron сможет на одной подзарядке блока аккумуляторных батарей преодолевать расстояние до 400 км. Такой результат стал возможен во многом благодаря отличным аэродинамическим характеристикам.

Audi определилась со сроками анонса электрического кроссовера e-tron

Благодаря колёсной базе в 2928 мм электрокар располагает достаточным внутренним пространством для пятерых человек и их багажа. Показатели длины салона, запаса пространства над головой спереди и сзади, а также пространства для коленей на втором ряду сидений, как утверждается, являются одними из лучших в сегменте полноразмерных кроссоверов.

В машине реализована новая цифровая концепция управления и отображения информации. Это первый серийный автомобиль с виртуальными наружными зеркалами заднего вида на основе камер.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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