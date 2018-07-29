Пьяный депутат Сокальського горсовета сбил насмерть пенсионерку на велосипеде

Перед этим он столкнулся с рейсовым автобусом.

Во Львовской области (с. Новый Витков, Радеховского района) на дороге "Червоноград-Радехов" произошла смертельная ДТП - житель Сокаля на автомобиле "Фиат Скудо" сбил велосипедистку, перед тем столкнувшись с рейсовым автобусом. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Авария произошла 28 июля в 12:33.

"Водитель автомобиля "Фиат Скудо", житель г. Сокаль 1975 г.р., совершил касательное столкновение с автобусом "БАЗ" сообщением "Тернополь-Червоноград". После столкновения автомобиль "Фиат Скудо" совершил наезд на велосипедистку, жительницу с. Новый Витков Радеховского района 1946 г.р., которая двигалась по обочине дороги", - говорится в сообщении.

Женщина погибла на месте. Водитель и пассажиры автомобиля не пострадали.

Тем временем журналист Виктория Балицкая написала на своей странице в Facebook, что за рулем автомобиля был депутат Сокальского городского совета Василий Петрушка в состоянии алкогольного опьянения.

"ДТП произошло возле села Новый Витков на дороге Радехов-Червоноград. В крови депутата было 1,5 промилле. Он является депутатом Сокальского городского совета от "Воли" и работает в Центральной районной больнице (если верить декларации и информации в сети)", - написала журналист.

По ее словам, депутат после аварии находился в больнице.

Фото: Віка БалицькаFacebook

Напомним, ранее во Львовской области водитель на квадроцикле въехал в группу детей, шестеро пострадавших.