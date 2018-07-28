Спасатели эвакуировали 20 автомобилей с отдыхающими с размытой ливнями косы на Азовском море

Отрезанными от суши оказались около 70 отдыхающих и 30 автомобилей.

Спасатели эвакуировали 20 автомобилей с отдыхающими с размытой ливнями косы на Азовском море
Фото: vkurse.zp.ua

В Запорожской области из-за сильного ливня в субботу утром размыло популярную курортную зону на Азовском море – Обиточную косу в районе г. Приморск. Из зоны подтопления эвакуированы 20 автомобилей с отдыхающими, передает Интерфакс-Украина.

По словам спикера Главного управления Госслужбы по чрезвычайным Украины в Запорожской области Юлии Барышевей, в результате размывания косы отрезанными от суши оказались около 70 отдыхающих и 30 автомобилей.

Спасатели аварийного отряда спецназначения ГосЧС с помощью спецтехники вывезли из зоны подтопления на косе Обиточная на автодорогу 20 автомобилей. Остальные отдыхающие от эвакуации отказались.

"При этом спасатели проводят мониторинг ситуации на косе Обиточная и в случае ухудшения обстановки готовы прийти на помощь отдыхающим", - отметили в ГосЧС.

По данным метеорологов, дождливая погода в регионе может продлиться еще на стуки.

Накануне сообщалось, что из-за непогоды обесточены 15 населенных пунктов в Запорожской и Черкасской областях.


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