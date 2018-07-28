10-колёсный Citroёn: Michelin PLR

10-колёсный Citroёn: Michelin PLR

Michelin PLR означает Poids Lourd Rapide, то есть «быстрый тяжеловес». На «Ситроене» его называли Citro?n DS PLR Break, считая модификацией базовой модели DS. Он предназначался не столько для рекламы, хотя многократно в ней снимался, сколько для тестирования шин. Машину построили в 1972 году — на тот момент Michelin принадлежала часть компании Citro?n, и все резина испытывалась только на «Ситроенах».

10-колёсный Citroёn: Michelin PLR

PLR активно «гоняли» по испытательному треку в Клермон-Ферране, сегодня он хранится в тамошнем музее. Две пары передних колёс — управляемые, причём колёса не родные от DS, а от микроавтобуса Citro?n H Van. Но интересно то, что испытываются вовсе не те шины, которые стоят непосредственно на автомобиле.

10-колёсный Citroёn: Michelin PLR

Дело в том, что внутри — два двигателя Chevrolet, работающие независимо друг от друга. Один приводит в движение все три ведущих моста автомобиля, а второй — одно-единственное, 11-е, колесо, расположенное внутри. В нужный момент оно опускалось и касалось асфальта, после чего исследовались различные режимы скорости, нагрузки, торможения и так далее.

10-колёсный Citroёn: Michelin PLR

Несмотря на размеры и массу 7,2-метрового автомобиля, он разгонялся до 180 км/ч и мог менять дорожный просвет благодаря знаменитой «ситроеновской» гидравлической системе.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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