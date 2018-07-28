Омелян анонсировал стратегию развития электрокаров в Украине

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Верховную Раду внесен законопроект стратегии по развитию рынка электрокаров в Украине. Он также выразил надежду, что депутаты в ближайшее время утвердят стратегию. Это позволит Министерству начать переговоры о строительстве завода Tesla в Украине. Об этом сообщает «Укринформ», пишут AIN.UA

Омелян подчеркнул, что цель Министерства — договориться о строительстве завода Tesla Gigafactory, которая будет производить «не только для украинского, но и для европейского рынка». По словам министра, для этого Рада должна утвердить законопроект по стимулированию и 15-летней стратегии развития рынка электрокаров в Украине.

«[Стратегия] включает не только производство электрокаров, но и производство литий-ионных батарей, добычи лития, строительство завода по изготовлению электрокаров. То есть, это комплексный документ, после его утверждения мы сможем начать полноценные переговоры с инвестором», — отметил Омелян. Министр также рассказал о заинтересованности со стороны мировых компаний, но добавил, что процесс тормозит отсутствие закона.


Дмитрий Демченко, AIN


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