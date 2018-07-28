Кличко рассказал, для кого готов сделать транспорт в Киеве бесплатным

Кличко высказался о повышении стоимости проезда в Киеве : «Кто готов бесплатно работать — мы сделаем транспорт бесплатным».

Городской голова Киева Виталий Кличко объяснил свое распоряжение о повышении стоимости проезда в городском транспорте тем, что без этого «сложно было бы избежать кризиса в транспортной системе».

«У нас транспортная отрасль дотационная — 1 млрд 800 млн гривен мы дотируем каждый год для того, чтобы эта отрасль существовала. Ни для кого не секрет, что мы желаем новые автобусы, новые троллейбусы, новые вагоны метро, новые станции метро, нам нужны новые эскалаторы», — сказал он в эфире Радио НВ .

Мэр города добавил, что средний возраст работников транспортной отрасли в Киеве — 52 года, поскольку молодое поколение не идет в данную сферу из-за низких зарплат. По его словам, одним из фактором повышения стоимости проезда и выступила необходимость повышения заработных плат в транспортной сфере — они должны возрасти на 25-30%.

«У нас не хватает 2400 работников [в транспортной отрасли], среди них 500 вакансий — в метрополитене. У нас только лишь на прошлой неделе три машиниста уволилось. Для того чтобы подготовить машиниста, нам необходимо 7 месяцев», — сказал Кличко.