Румынская авиакомпания запускает рейс в Украину

Рейсы Одесса-Бухарест начнут выполняться с 1 сентября.

Румынская авиакомпания TAROM открыла продажу билетов на прямые рейсы Одесса-Бухарест, которые начнут выполняться с 1 сентября, сообщает Аvianews.

Согласно внесенной в глобальные системы бронирования информации, полеты запланированы с частотой три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям в обоих направлениях.

На линии заявлено использование региональных турбовинтовых самолетов ATR 42/72.

Стоимость авиабилетов в обе стороны составляет около 3800 грн с учетом сборов и перевозки одной единицы багажа.

Сейчас прямые рейсы в Румынию из Украины выполняет только авиакомпания "Роза Ветров", которая летает из аэропорта "Борисполь" в Бухарест.