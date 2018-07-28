Румынская авиакомпания запускает рейс в Украину

Рейсы Одесса-Бухарест начнут выполняться с 1 сентября.

Румынская авиакомпания запускает рейс в Украину
Фото: A.Abete Srl

Румынская авиакомпания TAROM открыла продажу билетов на прямые рейсы Одесса-Бухарест, которые начнут выполняться с 1 сентября, сообщает Аvianews.

Согласно внесенной в глобальные системы бронирования информации, полеты запланированы с частотой три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям в обоих направлениях.

На линии заявлено использование региональных турбовинтовых самолетов ATR 42/72.

Стоимость авиабилетов в обе стороны составляет около 3800 грн с учетом сборов и перевозки одной единицы багажа.

Сейчас прямые рейсы в Румынию из Украины выполняет только авиакомпания "Роза Ветров", которая летает из аэропорта "Борисполь" в Бухарест.


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