Девушки выставки Latin Auto Parts Expo 2018

Сегодня в Панаме завершает свою работу V Международная специализированная выставка автомобильных запчастей Latin Auto Parts Expo 2018. Рост мирового рынка послепродажного обслуживания автомобилей, который оценивается примерно в 395 миллиардов долларов, стратегически выгодное расположение Панамы на стыке Северной и Латинской Америки, стабильное политическое и экономическое положение в стране, с каждым годом привлекают на выставку Latin Auto Parts Expo все большее количество экспонентов.

В этом году под крышей выставочного комплекса Atlapa Convention Centre свою продукцию и технологии для ремонта и тюнинга автомобилей представили более 350 компаний со всего мира. А право встречать многочисленных посетителей выставки и презентовать новые товары на стендах производителей организаторы выставки доверили очаровательным хостесс.

С наступающими выходными! И до следующей пятницы.

В нашей традиционной рубрике девушки проходящей в столице Панамы выставки Latin Auto Parts Expo 2018.