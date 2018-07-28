Девушки выставки Latin Auto Parts Expo 2018

Сегодня в Панаме завершает свою работу V Международная специализированная выставка автомобильных запчастей Latin Auto Parts Expo 2018. Рост мирового рынка послепродажного обслуживания автомобилей, который оценивается примерно в 395 миллиардов долларов, стратегически выгодное расположение Панамы на стыке Северной и Латинской Америки, стабильное политическое и экономическое положение в стране, с каждым годом привлекают на выставку Latin Auto Parts Expo все большее количество экспонентов.

Девушки выставки Latin Auto Parts Expo 2018

В этом году под крышей выставочного комплекса Atlapa Convention Centre свою продукцию и технологии для ремонта и тюнинга автомобилей представили более 350 компаний со всего мира. А право встречать многочисленных посетителей выставки и презентовать новые товары на стендах производителей организаторы выставки доверили очаровательным хостесс.

Девушки выставки Latin Auto Parts Expo 2018

С наступающими выходными! И до следующей пятницы.

Амазонки по пятницам: Добро пожаловать в Панаму

В нашей традиционной рубрике девушки проходящей в столице Панамы выставки Latin Auto Parts Expo 2018.


CarClub
Михаил Сонин. Фото www.latinpartsexpo.com.


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