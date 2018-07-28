Двое людей погибли, пятеро в больнице из-за столкновения двух легковушек в Запорожье

Водитель, выполняя маневр разворота, не предоставил преимущество в движении.

В Запорожье в результате аварии два человека погибли, еще пять - травмированы. Об этом сообщили в Нацполиции Запорожской области.

"27 июля около 21:50 водитель автомобиля Ford Fiesta на улице Набережная магистраль, выполняя маневр разворота, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем Ford Sierra, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.

Погибшие - женщина-водитель и пассажир автомобиля Ford Fiesta, жители Запорожья 1941 и 1943 рождения. С травмами в больницу доставили 35-летнего водителя автомобиля Ford Sierra и четверо пассажиров - мужчины в возрасте от 21 до 58 лет.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Черновицкой области двое людей погибли при столкновении микроавтобуса с поездом на переезде.