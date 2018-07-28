Lamborghini Aventador SVJ установил рекорд на Нюрбургринге

Lamborghini Aventador SVJ установил рекорд на Нюрбургринге

Компания Lamborghini пока только готовится презентовать новую, самую хардкорную версию суперкара Aventador под аббревиатурой SVJ (Super Veloce Jota). Однако уже сейчас стало известно, что автомобиль установил рекорд знаменитой трассы Нюрбургринг — SVJ, за рулем которого находился гонщик Марко Мапелли (Marco Mapelli), проехал «Северную петлю» за рекордные 6 минут 44,97 секунды. Таким образом машина превзошла результат Porsche 911 GT2 RS, составляющий 6 минут 47,3 секунды и электрического Nio EP9, преодолевшего трассу за 6 минут 45,9 секунды.

SVJ оснащается двигателем V12, мощность которого пока не раскрывается (одни слухи, как пишет Motor1, указывают на отдачу в 759 лошадиных сил, другие — на целые 800 л.с.). Ожидается, что Lamborghini полноценно презентует SVJ в августе этого года на мероприятии Monterey Car Week.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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