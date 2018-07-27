В Виннице велосипедист убил автомобилиста, который не уступил ему дорогу

Мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения.

В Виннице в результате драки, причиной которой стало то, что велосипедист и водитель авто не поделили выезд со двора, погиб мужчина - водитель автомобиля.

По информации пресс-службы Нацполиции Винницкой области, инцидент произошел накануне, около 18:00. Полиция получила сообщение от прохожего о том, что во дворе по улице Келецкой происходит драка между двумя мужчинами.

"Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошла ссора и драка. 62-летний житель Винницы руководил авто, а 21-летний - ехал на велосипеде. Мужчины поспорили о том, кто кого должен пропустить на выезде со двора", - говорится в сообщении.

В результате, велосипедист ударил автомобилиста, из-за чего тот упал и ударился головой. Травма оказалась смертельной.

Прохожие вызвали скорую помощь, которая нa месте констaтировaлa смерть потерпевшего.

Велосипедист задержан, возбуждено уголовное дело по статье о нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения. Мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения.