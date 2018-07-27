Waymo будет сотрудничать с Walmart, Avis, AutoNation для расширения доступа к робомобилям
Компания Waymo, бывший проект Google по разработке самоуправляемых автомобилей, теперь входящая в состав холдинга Alphabet, объявила о заключении соглашений о сотрудничестве с целым рядом компаний с целью предоставления большему количеству людей доступа к своим автономным транспортным средствам. Благодаря сделкам с Walmart, AutoNation, Avis и другими компаниями Waymo будет предоставлять услуги перевозки на робомобилях в районе Финикса (штат Аризона).
Waymo и до этого взаимодействовала с сервисом по ремонту автомобилей AutoNation и компанией по аренде машин Avis Budget Group. Первая оказывает помощь Waymo в обслуживании и поддержании в надлежащем техническом состоянии транспортных средств в Финиксе, в то время как вторая компания помогает заряжать, заправлять её автомобили и производить их чистку. Так что имело смысл расширить сотрудничество с этими компаниями, которые теперь могут воспользоваться самоуправляемыми автомобилями для обслуживания своих собственных клиентов.
AutoNation теперь будет предлагать клиентам автомобили Waymo, пока их машины проходят осмотр и текущий ремонт. А клиенты Avis в Финиксе смогут воспользоваться транспортом Waymo, когда будут направляться забирать взятый напрокат автомобиль или после того, как оставят его после аренды, поначалу — на двух стоянках Avis в Чандлере (Аризона).
Ретейлер Walmart — ещё один партнёр Waymo. С ним компания на этой неделе запускает пилотный проект, в рамках которого участники программы Waymo получат скидки, если будут совершать покупки на сайте Walmart.com. Клиенты смогут воспользоваться автомобилем Waymo, чтобы поехать в находящийся поблизости магазин Walmart для получения заказанных продуктов.
В числе новых партнёров компании — инвестиционный траст недвижимости DDR Corp, который вкладывает средства в торговые центры, и сеть отелей Element. Они тоже будут предлагать клиентам поездки на робомобилях Waymo.
Поскольку новые партнёры оказывают услуги во многих регионах США, сотрудничество с ними имеет потенциал для расширения за пределы Финикса.
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27.07.2018 17:40