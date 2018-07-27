В Черновицкой области двое людей погибли при столкновении микроавтобуса с поездом на переезде

Световая и звуковая сигнализация на переезде работали.

На Буковине полиция устанавливает обстоятельства столкновения пассажирского микроавтобуса с поездом, в результате которого погибли два человека. Авария произошла сегодня около 17:30 на железнодорожном переезде в селе Мамаевцы, сообщает региональное управление полиции.

Фото: npu.gov.ua

Семь пассажиров доставлены в больницу, трое из них - в реанимации. Водитель микроавтобуса задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что 62-летний водитель не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути. По предварительной информации, на переезде работали световые и звуковые сигналы.

Известно, что на момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 15 пассажиров - работников одного из частных предприятий. Транспортное средство принадлежит другому предпринимателю, с которым был заключен договор на перевозку работников фирмы. В перевозчика является лицензии на внутренние перевозки пассажиров.

Напомним, после крупной аварии на железнодорожном переезде в 2010 году в Марганце (Днепропетровская область) Верховная Рада ужесточила наказание за нарушение правил проезда переездов. Тем не менее аварии продолжают происходить: в мае этого года автомобиль попал под поезд Интерсити+.


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