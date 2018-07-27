Прокуратура направила дело Толстошеева на очередную экспертизу через 2,5 года после ДТП

Украинские эксперты уверены, что у водителя действительно случился эпилептический припадок.

Прокуратура направила дело Толстошеева на очередную экспертизу через 2,5 года после ДТП
Фото: Виталий Мирошниченко

Расследование в отношении водителя Станислава Толстошеева, который 9 января 2016 сбил насмерть женщину на тротуаре в Киеве, до сих пор продолжается, прокуратура все еще изучает, можно ли его судить.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Прокуратура ожидает результаты психиатрической экспертизы, которые станут краеугольными в определении судебной перспективы этого уголовного производства. Материалы на повторную психиатрическую экспертизу в государственную экспертное учреждение передали только в этом месяце - через 2,5 года после ДТП.

Дело затянулось из-за необходимости привлечь к экспертизе международных экспертов.

"Вопрос привлечения международных экспертов для прокуратуры был и остается принципиальным. И мы готовы осуществить перевод всех материалов уголовного судопроизводства на любой язык, чтобы предоставить их иностранным специалистам", - сказала пресс-секретарь прокуратуры Киева.

Прокуратура нашла учреждение, готовое пригласить международных экспертов, и до недавнего времени ждали, пока выбранная клиника получит лицензию Минздрава Украины. Теперь в это заведение переданы все необходимые материалы. Название учреждения, где проходит экспертиза, не называется, чтобы заинтересованные стороны не могли оказывать давление на экспертов.

Спрогнозировать, сколько такая экспертиза будет продолжаться, в прокуратуре не могут, но верят, что это будут "разумные сроки, а не годы".

На вопрос, позволяет ли закон заведомо больному человеку, действия которого могут нести угрозу жизни других людей, садиться за руль, Максимец сказала, что припадок, который произошел с Толстошеевым в день аварии, был первым в его жизни.

"В своих выводах эксперты отметили, что эпилептический припадок у Толстошеева произошел впервые и о возможности его наступления он не мог быть осведомленным. То есть предусмотреть эту ситуацию он не мог, потому что никогда не находился в ней раньше, говорят специалисты", - пояснила Максимец.

Также пресс-секретарь добавила, что Толстошеева лишили права управлять транспортным средством.

Напомним, в сентябре 2016года прокуратура закрыла уголовное производство против Толстошеева, поскольку результаты экспертиз подтвердили, что во время ДТП он был невменяем. Но из-за реакции общества и генпрокурора дело снова открыли, материалы направили во Львов на дополнительную экспертизу, которая подтвердила эпилептический приступ к водителя. У виновника смертельного ДТП в 2017 году повторно взяли на анализ волосы и ногти, чтобы сверить его ДНК с ДНК, были в материалах производства.

9 января 2016 года Толстошеев на белом "Мерседесе" въехал в фасад стоматологической клиники у метро "Левобережная" в Киеве и сбил насмерть 62-летнюю женщину. По словам свидетелей, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам 21-летний сын бизнесмена из Дружковки (Донецкая область) утверждает, что у него случился приступ эпилепсии.


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