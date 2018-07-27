С начала недели полиция выявила больше 2000 нарушений пассажирских перевозок

Проверяющие поймали 10 пьяных водителей и 139 автобусов, не прошедших техконтроль.

Полиция обнаружила более 2 тыс. нарушений в ходе проверки пассажирских перевозчиков, начатой 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Полиция обнаружила более 2 000 нарушений, допущенных водителями-перевозчиками", - сказано в нем.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Проверка выявила 10 водителей, управлявших автобусами в состоянии опьянения, 463 случая перевозки пассажиров сверх установленного количества, 113 случаев управления без необходимых документов. 139 транспортных средств не прошли обязательный технический контроль.

Всего составлено 2,1 тыс. соответствующих административных материалов.

Среди них - 44 протокола по ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса об административных правонарушениях.

О закрытии маршрутов или снятии неисправных автобусов с рейсов не сообщается.

Напомним, в первый день проверки полиция обнаружила нарушения у 87 перевозчиков из двухсот. Операция "Перевозчик" по проверке пассажирских автобусов началась после того, как в трех ДТП в течение дня погибли 18 человек. Министерство инфраструктуры обещает усилить контроль за пассажирскими автоперевозками.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche PanameraВ Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche Panamera
РоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства ПольшиРоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства Польши
Водителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозренииВодителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозрении
Хот-хэтч Honda Civic Type R установил очередной рекордХот-хэтч Honda Civic Type R установил очередной рекорд
В Киевской области полицейские утопили служебное авто в погоне за скутеромВ Киевской области полицейские утопили служебное авто в погоне за скутером
Блок рекламы


Похожие новости
Патрульная полиция не использует около 20% автомобилей из-за ДТП и поломокПатрульная полиция не использует около 20% автомобилей из-за ДТП и поломок
В первый день проверки перевозчиков полиция выявила более 80 нарушителейВ первый день проверки перевозчиков полиция выявила более 80 нарушителей
Полиция установила всех погибших в ДТП под ЖитомиромПолиция установила всех погибших в ДТП под Житомиром
Промышленники и энергетики заявили о кризисе ж/д перевозок в УкраинеПромышленники и энергетики заявили о кризисе ж/д перевозок в Украине
Украина больше не использует роSSийские детали для авиастроительстве, - Порошенко
Туроператор Join UP! намерен уменьшить долю перевозок "проблемных" авиакомпанийТуроператор Join UP! намерен уменьшить долю перевозок "проблемных" авиакомпаний
Поездами в Евросоюз из Украины ездят на 68% больше пассажиров, чем возвращаютсяПоездами в Евросоюз из Украины ездят на 68% больше пассажиров, чем возвращаются
В Черниговской области полиция расследует аварийную посадку вертолета с пьяным пилотомВ Черниговской области полиция расследует аварийную посадку вертолета с пьяным пилотом
Waymo начала тестировать первые беспилотные Jaguar I-PaceWaymo начала тестировать первые беспилотные Jaguar I-Pace
В Украине появится вертолетная полицияВ Украине появится вертолетная полиция
Последние новости
Подгружаем последние новости