С начала недели полиция выявила больше 2000 нарушений пассажирских перевозок

Проверяющие поймали 10 пьяных водителей и 139 автобусов, не прошедших техконтроль.

Полиция обнаружила более 2 тыс. нарушений в ходе проверки пассажирских перевозчиков, начатой 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Полиция обнаружила более 2 000 нарушений, допущенных водителями-перевозчиками", - сказано в нем.

Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua

Проверка выявила 10 водителей, управлявших автобусами в состоянии опьянения, 463 случая перевозки пассажиров сверх установленного количества, 113 случаев управления без необходимых документов. 139 транспортных средств не прошли обязательный технический контроль.

Всего составлено 2,1 тыс. соответствующих административных материалов.

Среди них - 44 протокола по ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса об административных правонарушениях.

О закрытии маршрутов или снятии неисправных автобусов с рейсов не сообщается.

Напомним, в первый день проверки полиция обнаружила нарушения у 87 перевозчиков из двухсот. Операция "Перевозчик" по проверке пассажирских автобусов началась после того, как в трех ДТП в течение дня погибли 18 человек. Министерство инфраструктуры обещает усилить контроль за пассажирскими автоперевозками.