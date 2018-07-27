«Даймлеры» Докера: самые красивые «распилы» в истории
После роскошной свадьбы Докер почувствовал, что владение эксклюзивным автомобилем сильно поднимает его в собственных глазах — и уже не смог остановиться. Тем более что автомобили доставались ему бесплатно. Он заказывал у Hooper кузов, а потом выставлял машину на различных автошоу, рекламируя тем самым компанию Daimler, которой и управлял. Можно считать это растратой, но Докер приносил пользу и себе, и бренду.
Всего Бернард Докер и его супруга Нора суммарно «распилили» шесть «Даймлеров» в период с 1948 по 1955 год. Для Норы это был третий брак; до того она уже была замужем за Клементом Кэллингхэмом, владельцем алкогольного гиганта Henekeys Limited, и за сэром Уильямом Коллинзом, владельцем знаменитого магазина Fortnum & Mason на Пикадилли. Нора отличалась эксцентричным нравом. Князь Монако Ренье III подписал бумагу о запрете допуска Норы Докер на Французскую Ривьеру (он имел такое право) за то, что она публично порвала флаг его страны во время публичного обеда. Также она любила приглашать шахтёров на вечеринки для богачей и вообще вела себя в обществе весьма сомнительным образом.
Бернард Докер, помимо BSA и Daimler, в разное время управлял Англо-Аргентинской трамвайной компанией и банком Midland. Но прославился он в первую очередь благодаря своим шести «Даймлерам».
К слову, распилы не прошли ему даром. В 1956 году он был отстранён от руководства Бирмингемской оружейной компании — за растраты на покупку автомобилей, а также за главную растрату: на казённые деньги Докер купил себе замок в Уэльсе, в местечке Гландифи. Впоследствии, в 1966 году, обнищавшие Докеры, преследуемые законом за неуплату налогов, вынуждены были перебраться на остров Джерси, где Бернард и окончил свою жизнь в доме престарелых в 1978 году.
1948 — Green Goddess. Шоукар на шасси Daimler DE36 был номинально сделан для Британского автошоу 1948 года (реально же это был свадебный подарок Бернарда Норе). Автомобиль стоил 7000 фунтов стерлингов и был самой дорогой машиной автосалона. Впоследствии компания Hooper сделала ещё шесть аналогичных кузовов для Daimler, то есть модель имела успех.
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