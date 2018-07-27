«Даймлеры» Докера: самые красивые «распилы» в истории

После роскошной свадьбы Докер почувствовал, что владение эксклюзивным автомобилем сильно поднимает его в собственных глазах — и уже не смог остановиться. Тем более что автомобили доставались ему бесплатно. Он заказывал у Hooper кузов, а потом выставлял машину на различных автошоу, рекламируя тем самым компанию Daimler, которой и управлял. Можно считать это растратой, но Докер приносил пользу и себе, и бренду.

Всего Бернард Докер и его супруга Нора суммарно «распилили» шесть «Даймлеров» в период с 1948 по 1955 год. Для Норы это был третий брак; до того она уже была замужем за Клементом Кэллингхэмом, владельцем алкогольного гиганта Henekeys Limited, и за сэром Уильямом Коллинзом, владельцем знаменитого магазина Fortnum & Mason на Пикадилли. Нора отличалась эксцентричным нравом. Князь Монако Ренье III подписал бумагу о запрете допуска Норы Докер на Французскую Ривьеру (он имел такое право) за то, что она публично порвала флаг его страны во время публичного обеда. Также она любила приглашать шахтёров на вечеринки для богачей и вообще вела себя в обществе весьма сомнительным образом.

Бернард Докер, помимо BSA и Daimler, в разное время управлял Англо-Аргентинской трамвайной компанией и банком Midland. Но прославился он в первую очередь благодаря своим шести «Даймлерам».

К слову, распилы не прошли ему даром. В 1956 году он был отстранён от руководства Бирмингемской оружейной компании — за растраты на покупку автомобилей, а также за главную растрату: на казённые деньги Докер купил себе замок в Уэльсе, в местечке Гландифи. Впоследствии, в 1966 году, обнищавшие Докеры, преследуемые законом за неуплату налогов, вынуждены были перебраться на остров Джерси, где Бернард и окончил свою жизнь в доме престарелых в 1978 году.

1948 — Green Goddess. Шоукар на шасси Daimler DE36 был номинально сделан для Британского автошоу 1948 года (реально же это был свадебный подарок Бернарда Норе). Автомобиль стоил 7000 фунтов стерлингов и был самой дорогой машиной автосалона. Впоследствии компания Hooper сделала ещё шесть аналогичных кузовов для Daimler, то есть модель имела успех.

1951 — Gold Car/Golden Daimler. Бернард назначил супругу директором Daimler по рекламе, и в 1951 году появился первый её рекламный заказ, суперкар для автошоу в Эрл-Курт. Шасси было то же, Daimler DE36, автомобиль был богато декорирован золотом, от чего и получил своё имя. До наших дней автомобиль не дошёл, сохранились лишь архивные снимки с автошоу.1952 — Blue Clover. К этому моменту Нора Докер уже была единоличным дизайнером автомобилей и указывала специалистам Hooper, что и как должно выглядеть. Blue Clover на шасси DE36 был впервые показан на автошоу в Эрл-Курт. Ныне хранится в музее транспорта компании Samsung в Йонъине, Южная Корея.1953 — Silver Flash. Автомобиль на шасси Daimler Special Series (на нём же строился Daimler Regency DF300) был назван «Серебряной вспышкой» по аналогу с мотоциклов BSA Golden Flash, поскольку за два дня до выставки леди Докер потребовала перекрасить автомобиль из жёлто-зелёного в жёлто-серебристый. До наших дней машина не сохранилась.1954 — Stardust. Лимузин, имевший схожее с Gold Car оформление: золотые звёздочки, рассыпанные по кузову, «звёздная пыль». Машина построена Hooper на опытном шасси Daimler DK400. Автомобиль случайно найден в 1980 году в сарае близ какой-то ферме в Уэльсе, отреставрирован, экспонировался в Blackhawk Museum, ныне продан в частную коллекцию в Японию 1955 — Golden Zebra. Последний «Даймлер Докера», купе на шасси Daimler DK400. Назван по маскоту в форме золотой зебры на капоте. Принадлежал коллекционеру Джону Уэнтворту, после его смерти в 2006 году продан в частные руки неизвестному коллекционеру.



