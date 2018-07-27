McLaren раскрыла название преемника гиперкара F1

McLaren раскрыла название преемника гиперкара F1

До сих пор преемник гиперкара McLaren F1 был известен под кодовым названием BP23, однако теперь компания раскрыла официальное название — Speedtail. Компания заявляет, что Speedtail станет самой быстрой машиной в истории марки, передает Motor1. (McLaren F1 долгое время считался самым быстрым серийным автомобилем в мире.) Максимальная скорость нового гиперкара, по словам McLaren, составит 243 мили в час (391 километр в час).

Всего McLaren продаст 106 Speedtail, причем все машины, как отмечается, уже были зарезервированы. Ожидается, что гиперкар получит трехместную компоновку салона и бензиново-электрическую гибридную силовую установку. Премьера новой модели McLaren, как предполагается, состоится до конца текущего года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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