Беспилотник от Airbus установил рекорд пребывания в воздухе

Аппарат Zephyr S от Airbus провел в воздухе без дозаправки 14 дней, 22 минут и 8 секунд, побив предыдущий рекорд.

Полет Zephyr S направлен на демонстрацию возможностей самолета и он все еще продолжается, сообщается на официальном сайте Airbus.

Ультралегкий Zephyr S имеет размах крыла 25 метров и весит менее 75 кг. Вся его верхняя плоскость покрыта солнечными батареями. Аппарат летает выше большинства самолетов, на высоте около 21 километра. Такая высота полета позволяет создателям называть Zephyr S псевдоспутником, то есть аппарат сочетает автономность спутника и управляемость беспилотников.

Единственным гражданским самолетом, который летал на этой высоте, был Concorde, и только военные U2 и SR-71 Blackbird могли работать на аналогичных высотах.

Zephyr S имеет возможность сосредоточиться на определенной области, обеспечивая при этом спутниковую связь и услуги наблюдения с большей детализацией изображений в течение длительного периода времени без перерывов. Беспилотник может использоваться для миссий по пограничному патрулированию, связи, обнаружению и мониторингу лесных пожаров или навигации.

Серийное производство аппаратов Zephyr S открылось в середине июля текущего года в британском Фарнборо. Первые три серийных аппарата получит министерство обороны Великобритании.

Предыдущий рекорд длительности полета без дозаправки среди беспилотников был установлен экспериментальным аппаратом Zephyr того же концерна Airbus. Тогда беспилотник, оснащенный двумя электромоторами, которые питаются от солнечных батарей, провел в воздухе 14 суток.