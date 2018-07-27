Беспилотник от Airbus установил рекорд пребывания в воздухе

Аппарат Zephyr S от Airbus провел в воздухе без дозаправки 14 дней, 22 минут и 8 секунд, побив предыдущий рекорд.

Полет Zephyr S направлен на демонстрацию возможностей самолета и он все еще продолжается, сообщается на официальном сайте Airbus.

Ультралегкий Zephyr S имеет размах крыла 25 метров и весит менее 75 кг. Вся его верхняя плоскость покрыта солнечными батареями. Аппарат летает выше большинства самолетов, на высоте около 21 километра. Такая высота полета позволяет создателям называть Zephyr S псевдоспутником, то есть аппарат сочетает автономность спутника и управляемость беспилотников.

Единственным гражданским самолетом, который летал на этой высоте, был Concorde, и только военные U2 и SR-71 Blackbird могли работать на аналогичных высотах.

Zephyr S имеет возможность сосредоточиться на определенной области, обеспечивая при этом спутниковую связь и услуги наблюдения с большей детализацией изображений в течение длительного периода времени без перерывов. Беспилотник может использоваться для миссий по пограничному патрулированию, связи, обнаружению и мониторингу лесных пожаров или навигации.

Серийное производство аппаратов Zephyr S открылось в середине июля текущего года в британском Фарнборо. Первые три серийных аппарата получит министерство обороны Великобритании.

Предыдущий рекорд длительности полета без дозаправки среди беспилотников был установлен экспериментальным аппаратом Zephyr того же концерна Airbus. Тогда беспилотник, оснащенный двумя электромоторами, которые питаются от солнечных батарей, провел в воздухе 14 суток.

Источник: НВ


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche PanameraВ Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche Panamera
РоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства ПольшиРоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства Польши
Водителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозренииВодителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозрении
Хот-хэтч Honda Civic Type R установил очередной рекордХот-хэтч Honda Civic Type R установил очередной рекорд
В Киевской области полицейские утопили служебное авто в погоне за скутеромВ Киевской области полицейские утопили служебное авто в погоне за скутером
Блок рекламы


Похожие новости
Хот-хэтч Honda Civic Type R установил очередной рекордХот-хэтч Honda Civic Type R установил очередной рекорд
Join UP! отказался от Airbus А330 и сократил количество рейсовJoin UP! отказался от Airbus А330 и сократил количество рейсов
Mercedes-Benz побил рекорд обтекаемостиMercedes-Benz побил рекорд обтекаемости
Капсулу Hyperloop разогнали до 457 километров в час: новый рекордКапсулу Hyperloop разогнали до 457 километров в час: новый рекорд
Самолет Airbus BelugaXL совершил первый полетСамолет Airbus BelugaXL совершил первый полет
Полиция установила всех погибших в ДТП под ЖитомиромПолиция установила всех погибших в ДТП под Житомиром
Электрокар Volkswagen I.D. R Pikes Peak установил рекорд на фестивале скоростиЭлектрокар Volkswagen I.D. R Pikes Peak установил рекорд на фестивале скорости
Субмарина рекордной для Испании длины не вмещается в собственный докСубмарина рекордной для Испании длины не вмещается в собственный док
МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетовМВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов
Электромобиль Volkswagen I.D. R Pikes Peak нацелился на рекорд в ГудвудеЭлектромобиль Volkswagen I.D. R Pikes Peak нацелился на рекорд в Гудвуде
Последние новости
Подгружаем последние новости