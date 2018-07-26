В аэропорту "Львов" задерживаются пять рейсов из Египта
Задержка происходит по техническим причинам.
В Международном аэропорту "Львов" сообщили о задержании рейсов компании YanAir из Египта.
Пресс-служба аэропорта информирует, что вылет рейса YE5015 Киев - Шарм-эль-Шейх авиакомпании YanAir задерживается предварительно до 22:00 26 июля.
Согласно сообщению, изменение времени вылета приводит к изменению связанных рейсов, которые будут выполняться согласно новому расписанию:
26.07.2018 ANR5015 Киев - Шарм-эль-Шейх 22:00 - 1:05;
27.07.2018 ANR5216 Шарм-эль-Шейх - Львов 2:05 - 7:20;
27.07.2018 ANR5215 Львов - Шарм-эль-Шейх 8:35 - 11:40;
27.07.2018 ANR5016 Шарм-эль-Шейх - Киев - 12:40 - 17:55.
По данным туроператора Join Uр, задержка происходит по техническим причинам.
Кроме того, все туристы - из Киева и регионов - получат от туроператора компенсацию за неиспользованное время проживания в отеле.
"Пассажиров рейса Шарм-эль-Шейх - Львов до вылета поселят в гостинице, им будет предоставлено питание. Те, кто путешествуют из Львова в Шарм-эль-Шейх, получат возмещение средств за первые сутки тура. А туристам, которые будут возвращаться из Шарм-эль-Шейха в Киев, будет обеспечено проживание в гостинице за счет компании", - говорится в сообщении.
Накануне туроператор Join UP! отказался от Airbus А330 и сократил количество рейсов.
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Транспорт
26.07.2018 17:11