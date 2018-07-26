Как выглядел реальный автомобиль «Розовой пантеры»?

Как выглядел реальный автомобиль «Розовой пантеры»?

В 1960—1970-е года в США каждое телешоу в обязательном порядке имело свой собственный уникальный автомобиль, на котором ездил главный герой. Если это был фильм, автомобиль существовал в реальности для съёмок, если мультфильм, какой-нибудь кастомайзер строил полноразмерную версию для рекламы.

Как выглядел реальный автомобиль «Розовой пантеры»?

Розовый Panthermobile Джея Орберга — это, пожалуй, самый радикальный мультмобиль за всю историю промо-кинематографа. Более всего поражает его салон — он действительно предназначен для пантеры. Там лишь огромный мягкий лежак на весь мол и куча подушек. И, конечно, бар.

Как выглядел реальный автомобиль «Розовой пантеры»?

Шасси для «пантеромобиля» послужил Oldsmobile Tornado, но кузов розового монстра много длинее — чуть больше 7 метров. Двигатель — мощный, 7-литровый, привод — на передние колёса. Крутизна для конца 1960-х состоит в том, что вместо зеркала заднего вида установлена камера, а у водителя на приборной панели есть маленький чёрно-белый экранчик.

Как выглядел реальный автомобиль «Розовой пантеры»?

Оригинальный промо-ролик сериала с участием автомобиля:

Интересно, что до 2007 году автомобиль так и принадлежал самому конструктору — Джею Орбергу. Но затем он продал порядком потрёпанную машину с аукциона за $143500. Спустя четыре года, в 2011-м, машина была отреставрирована калифорнийской мастерской Galpin Auto Sports и снова продана на аукционе.

Как выглядел реальный автомобиль «Розовой пантеры»?

Правда, ремонту подвергся только внешний вид — двигатель, к сожалению, не работал. Более того, автомобиль не имел (и до сих пор не имеет) разрешения для езды по дорогам общего пользования, из-за чего его цена существенно ниже возможной.

Как выглядел реальный автомобиль «Розовой пантеры»?


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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