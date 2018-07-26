Porsche провел рестайлинг кроссовера Macan.

Macan, младший брат «Кайена», дебютировал в конце 2013 года. Настало время планового обновления, дабы не выглядеть отсталым на фоне более современных собратьев.

Porsche провел рестайлинг кроссовера Macan.
Porsche провел рестайлинг кроссовера Macan.

Теперь в базовую комплектацию кроссовера входит полностью светодиодная оптика «по кругу». Спереди изменения в графике фар еще нужно разглядеть, а вот сзади все очевидно. У «Макана» теперь фонари визуально объединены в единое целое, как на последних поколениях «Кайена» и «Панамеры».

Porsche провел рестайлинг кроссовера Macan.

Первый пресс-релиз скуп на подробности. Известно, что двигатели вседорожника стали мощнее. Но насколько именно, пока не сообщается. В Porsche обмолвились о доработках подвески и замене шин на те, что обеспечивают лучший «держак» в поворотах. Но, опять же, без подробностей. Все колеса, диаметр которых доходит до 21 дюйма, получили новый рисунок.

Porsche провел рестайлинг кроссовера Macan.

В салоне сразу бросается в глаза 11-дюймовый дисплей мультимедиа. Он пришел на смену скромному по нынешним временам экрану на семь дюймов. Изменились дефлекторы вентиляции и руль. Последний похож на тот, что применяется на Porsche 911. На нем пристроили переключатель режимов движения. В списке оборудования появились ионизатор воздуха и обогрев ветрового стекла.

Porsche провел рестайлинг кроссовера Macan.

Представленный Porsche Macan адресован китайскому рынку. Все подробности о европейской версии еще впереди.

Porsche провел рестайлинг кроссовера Macan.
Porsche провел рестайлинг кроссовера Macan

Самые заметные изменения – «сплошная» оптика сзади и 11-дюймовый экран мультимедиа в салоне.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Porsche.


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