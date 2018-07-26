Виновник смертельного ДТП в Черкассах арестован без права залога

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Приднепровский районный суд Черкасс удовлетворил отправил в СИЗО виновника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина и ребенок.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

Отмечается, что ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога.

В прокуратуре напомнили, что 38-летний житель Харькова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

"Установлено, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «BMW-318», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Fiat Doblo», под управлением 25-летнего жителя Черкасс, который двигался впереди в попутном направлении и остановился на красный сигнал светофора. После столкновения «Fiat Doblo» в неуправляемом состоянии выехал на пешеходный переход и совершил наезд на женщину и ее малолетнего сына, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу, на разрешенный сигнал светофора. В результате ДТП пешеходы от полученных травм погибли на месте", - говорится в сообщении

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, виновник данного ДТП с 2017 года был в розыске за побег с места аварии.