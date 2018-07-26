Виновник смертельного ДТП в Черкассах арестован без права залога

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Виновник смертельного ДТП в Черкассах арестован без права залога
Фото: chk.gp.gov.ua

Приднепровский районный суд Черкасс удовлетворил отправил в СИЗО виновника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина и ребенок.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

Отмечается, что ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога.

В прокуратуре напомнили, что 38-летний житель Харькова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

"Установлено, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «BMW-318», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Fiat Doblo», под управлением 25-летнего жителя Черкасс, который двигался впереди в попутном направлении и остановился на красный сигнал светофора. После столкновения «Fiat Doblo» в неуправляемом состоянии выехал на пешеходный переход и совершил наезд на женщину и ее малолетнего сына, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу, на разрешенный сигнал светофора. В результате ДТП пешеходы от полученных травм погибли на месте", - говорится в сообщении

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, виновник данного ДТП с 2017 года был в розыске за побег с места аварии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche PanameraВ Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche Panamera
РоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства ПольшиРоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства Польши
Водитель фуры провез инспектора Укртрансбезопасности пять километров на капотеВодитель фуры провез инспектора Укртрансбезопасности пять километров на капоте
Водителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозренииВодителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозрении
Хот-хэтч Honda Civic Type R установил очередной рекордХот-хэтч Honda Civic Type R установил очередной рекорд
Блок рекламы


Похожие новости
В сети появилось видео ДТП в Черкассах, в котором погибла семья полицейскогоВ сети появилось видео ДТП в Черкассах, в котором погибла семья полицейского
В Черкассах в ДТП на пешеходном переходе погибла семья участника АТОВ Черкассах в ДТП на пешеходном переходе погибла семья участника АТО
Виновника смертельного ДТП в Запорожье отправили под стражуВиновника смертельного ДТП в Запорожье отправили под стражу
Виновнику ДТП, в котором погибла сестра Ирины Ноздровской, сообщено о новом подозренииВиновнику ДТП, в котором погибла сестра Ирины Ноздровской, сообщено о новом подозрении
Водитель, который сбил девочек на роликах в Борисполе, арестован без права залогаВодитель, который сбил девочек на роликах в Борисполе, арестован без права залога
Полиция установила причины смертельного ДТП в БорисполеПолиция установила причины смертельного ДТП в Борисполе
Полиция задержала виновника крупного ДТП в ЗапорожьеПолиция задержала виновника крупного ДТП в Запорожье
Суд арестовал виновника ДТП с 9 погибшими в Кривом Роге без права залогаСуд арестовал виновника ДТП с 9 погибшими в Кривом Роге без права залога
Виновнику ДТП в Кривом Роге сообщили о подозренииВиновнику ДТП в Кривом Роге сообщили о подозрении
У начинающих водителей будут отбирать права навсегдаУ начинающих водителей будут отбирать права навсегда
Последние новости
Подгружаем последние новости