"Киевавтодор": несущая конструкция путепровода на Елены Телиги не повреждена

Мост, построенный в 1965 году, находится на капремонте.

"Киевавтодор" заявил, что несущая конструкция путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской не была повреждена в результате ливня 25 июля.

Пресс-служба КГГА со ссылкой на директора корпорации сообщила, что разрушение произошло на участке, который находился на капитальном ремонте. Интенсивный ливень привел к размыву конуса и части конструкции переходной плиты. Других повреждений не было.

В течение ночи размыв ликвидировали путем подбивания песка под переходную плиту.

Поврежденный путепровод был построен в 1965 году и ни разу с момента строительства капитально не ремонтировался. На сегодняшний день на объекте завершен первый этап работ: выполнены работы по ремонту проезжей части до оси проезда и сейчас идет ремонт на второй половине путепровода.

Напомним, что 75 мостов в столице находятся в аварийном состоянии, три - в предаварийном.

В начале июня 2018 года проектировщик столичного моста Метро заявил об угрозе его разрушения в любой момент. Власти Киева призвали жителей не паниковать, поскольку до момента аварийности сооружения осталось еще несколько лет и заявили, что планируют начать капремонт моста Метро в 2019 году.

В 2017 году произошло разрушение части Шулявского путепровода, КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы должны были начаться еще 1 мая 2018 года, потом начало реконструкции перенесли на 1 июня, потом - на неопределенный срок.