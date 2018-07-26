КГГА опубликовала схему объезде перекрытого путепровода на Подоле

Коммунальный транспорт восстановил движение в полном объеме.

Путепровод на пересечении ул. Кирилловской и ул. Елены Телиги в Киеве полностью закрыт для движения. Причиной стало размытие опор во время сильной непогоды. Соответствующее решение принято во время выездной комиссии Киевской городской государственной администрации, сообщает пресс-служба мэрии.

Ожидается, что движение будет восстановлено сегодня во второй половине дня. До тех пор движение транспорта организовано по схеме:

в направлении ст. м. «Шулявская»: ул. Богатырская - ул. Луговая - ул. Я. Ивашкевича - ул. Вышгородская - ул. Сырецкая - ул. Ольжича - дальше по улице О. Телиги;

в направлении ст. м. «Почайна»: ул. Ольжича - ул. Сырецкая - ул. С. Скляренко - дальше по проспекту С. Бандеры.

Фото: kievcity.gov.ua

Столичных водителей просят учесть эту информацию при построении маршрутов и выбирать альтернативные пути проезда.

Также в КГГА сообщили, что трамвайные и троллейбусные маршруты снова курсируют по установленному графику на маршрутах, проходящих ул. Щусева, ул. Грекова, ул. Святошинской, ул. Индустриальной, просп. Победы, ул. Автозаводской, в районе ст. м. «Шулявская» и ст. м. «Берестейская», а также на Борщаговской линии скоростного трамвая - ул. Борщаговской, ул. Жилянской и ул. Старовокзальной.