Автомобилисты сами будут контролировать нарушителей весовых норм с помощью систем WiM, - ВААИД

"Нужно первый раз штрафовать, а на следующий раз лишать лицензии".

Автомобилисты сами будут контролировать нарушителей весовых норм с помощью систем WiM, - ВААИД
Фото: logist.today

В Украине есть опыт общественного контроля на автодорогах, который будет крайне полезен, как только заработают системы взвешивания WiM (Weight-in-Motion - взвешивание в движении), считает генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

"Я приведу следующий пример. В 2009 году был создан Совет автомобилистов при Кабинете Министров, возглавлял его премьер-министр, а я был первым заместителем. Тогда, мы работали вместе с милицией, контролировали безопасность дорожного движения, принимали участие в рейдах. Была организована система, когда водители нам сообщали о проблемах на дорогах. Например, о качестве дорожного покрытия. И мы всё это каждый день собирали в базу и передавали в Мининфраструктуры для оперативного реагирования. Сегодня есть юридические рычаги влияния общественности. И общественности очень боятся в нашей стране", - уверен Назаренко.

Глава ВААИД считает, что общественность обязана принимать участие во всех подобных процессах, что непременно сведет к минимуму коррупционную составляющую. Перевозчики-нарушители весовых норм окажутся под серьезным общественным давлением и будут вынуждены снизить весовые "аппетиты" либо же перевести грузопоток на железнодорожный транспорт, который позволяет перевозить грузы без ограничений, установленных на автомагистралях. При этом, отмечает Назаренко, только открытием данных WiM не обойтись. Необходимы крайне жесткие санкции по отношению к нарушителям.

"Нужно первый раз штрафовать, а на следующий раз лишать лицензии. То есть, запрещать заниматься этой деятельностью. И всё. Тут способ борьбы очень простой и действенный", - подчеркнул Назаренко.

Он добавил, что контролировать перевозчиков по большей части должны сами автомобилисты через общественные объединения, а не чиновники. Именно таким образом во многих странах решен вопрос коррупции. Глава ВААИД привел пример обязательного техосмотра в странах ЕС.

"В Германии техосмотром занимается немецкий автомобильный клуб. Именно он проводит техосмотр на своих СТО. То есть, сами автомобилисты и их общественные организации контролируют проведение технического осмотра всех автомобилей. Именно автомобилисты заинтересованы в том, чтобы по улицам ездили исправные автомобили", - пояснил Назаренко.

Аналогично в Украине данные с комплексов взвешивания WiM должны быть доступны широкой общественности, которая сможет сопоставлять результаты взвешивания WiM с результатами контрольного взвешивания на стационарном или мобильном пункте Укртрансбезпопасности, что сделает наказание нарушителей неизбежным.

Напомним, в Мининфраструктуры и Укртрансбезопасности поддержали идею открыть данные взвешивания систем WiM, создав для этого отдельный реестр на Едином госпортале открытых данных. Системы WiM давно применяются за рубежом. Преимущество комплексов в том, что они взвешивают транспорт на ходу, фиксируют перегруженные машины в общем потоке и передают данные на пункт контрольного взвешивания. До конца года за средства ЕБРР в Украине установят 6 спецконструкций WiM на шести дорогах. В следующем году системы появятся в других регионах страны.




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