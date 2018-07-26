При столкновении двух микроавтобусов под Славянском пострадали шесть человек

К счастью, обошлось без тяжелых травм.

Шесть человек пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов вблизи Славянска. Об этом сообщает Национальная полиция в Донецкой области.

Авария произошла вчера, 25 июля, на 686 км автодороги "Киев-Довжанский".

Фото: npu.gov.ua

"По предварительным данным 62-летний водитель "Mercedes Sprinter" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с "Mercedes Vita", который двигался в попутном направлении. В результате аварии микроавтобус «Mercedes Vita» выехал за пределы автодороги и перевернулся. 5 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, пострадал еще 1 человек, находившийся в другом автомобиле", - говорится в сообщении.

Травмированные пассажиры "Виты" - жители оккупированной Горловки в возрасте от 24 до 75 лет. Им оказана медицинская помощь.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, после нескольких крупных ДТП с большим количеством погибших Министерство внутренних дел и Министерство инфраструктуры решили усилить контроль на дорогах и ужесточить наказания за нарушение правил ПДД.