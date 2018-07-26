Патрульная полиция не использует около 20% автомобилей из-за ДТП и поломок

Счетная палата обнародовала результаты аудита.

Количество полицейских патрулей уменьшается из-за нерабочих автомобилей. Об этом говорится в отчете о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности подразделений и учреждений Нацполиции.

В распоряжении патрульной полиции находятся 1876 автомобилей, подавляющее большинство которых получено в 2015-2016 годах, из них 1196 автомобилей - Toyota Prius. Однако на время аудита каждый пятый автомобиль не эксплуатировался.

"На время аудита каждая пятая машина не эксплуатировалась: 313 ед. - из-за повреждений, полученных в результате ДТП, 79 ед. - из-за технической неисправности", - говорится в отчете.

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В отдельных подразделениях патрульной полиции технически неисправна почти половина имеющихся автомобилей: например, у патрульной полиции во Львовской области из 92 автомобилей в нерабочем состоянии и не эксплуатируется 47, в том числе 43 патрульные авто.

В управлении патрульной полиции Киева из имеющихся 300 автомобилей в нерабочем состоянии 105, из которых 95 повреждены в результате ДТП.

"В результате количество патрулей уменьшается, а нагрузка на патрульных растет, что приводит к текучести кадров. При этом качество выполнения заданий не улучшается", - подчеркивается в отчете.

Напомним, в течение 2016-2017 годов по разным причинам уволились 1944 патрульных полицейских, из которых 643 сотрудника - на первом году службы. Только с начала 2018 года из патрульной полиции уволились около 400 человек.