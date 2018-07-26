Tesla предложила белый вариант салона для всех полноприводных Model 3

Tesla предложила белый вариант салона для всех полноприводных Model 3

До сих пор желающим получить версию Tesla Model 3 с белой отделкой салона приходилось оформлять заказы на версию комплектации Performance. Теперь это в прошлом: Tesla сообщила, что такая отделка интерьера теперь доступна в качестве опции и на версии Dual Motor Model 3 AWD EV. Изменение было подтверждено в электронном письме, которое Tesla разослала клиентам.

В сообщении среди прочего говорилось: «Теперь мы предлагаем интерьер Premium Whiteдля каждой полноприводной версии Model 3 Long Range с двумя двигателями». Пользователи, у которых есть дети или домашние питомцы, тоже могут присмотреться к такому белоснежному салону. По крайней мере, Tesla утверждает, что сиденья и дверные ручки покрыты стойким к пятнам материалом — есть надежда, что белая отделка сможет пережить жирные руки и грязные лапы.

Первоначальной причиной, из-за которой вариант с белым салоном был предложен только в комплектации Performance Model 3, служило то, что Tesla могла выпускать лишь 1000 единиц автомобилей такого цвета в неделю. Исполнительный директор компании Илон Маск (Elon Musk) говорил тогда, что белый интерьер будет ограниченной опцией, пока автопроизводитель не сможет нарастить производственные мощности.

Судя по всему, увеличение выпуска автомобилей действительно происходит, несмотря на опасения наблюдателей и недоброжелательные слухи. Материал, используемый для отделки салона автомобиля, называется «ультрабелая синтетическая кожа» и не использует никаких продуктов животного происхождения. Стоит отметить, что данная опция недешева и требует доплаты $1500 поверх стандартного чёрного варианта «премиум-салона».

Tesla предложила белый вариант салона для всех полноприводных Model 3

На данный момент Tesla предлагает только белые и чёрные варианты интерьера для оптимизации производства. Интересно, что компания одновременно заявила, что клиенты могут оформить заказ на любую комплектацию Model 3 и рассчитывать получить своё авто уже через 1–3 месяца. Это также свидетельствует о постепенном преодолении проблем с производством, пусть и ценой перехода на ручную сборку.

Tesla предложила белый вариант салона для всех полноприводных Model 3


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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