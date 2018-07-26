Aston Martin начнет производство своего первого кроссовера в 2019 году
Компания Aston Martin сообщила, что запустит в производство свой первый кроссовер в конце следующего года. Сейчас компания строит новый завод в Сейнт-Атане, Южный Уэльс: на котором и будет собираться новая модель.
Завод будет включать три ангара, которые ранее принадлежали Министерству обороны Великобритании. Будущее предприятие, как передает Motor1, создаст 750 новых рабочих мест — причем 150 первых сотрудников уже были наняты.
Aston Martin
Предполагается, что первый кроссовер Aston Martin получит официальное название Varekai. По предварительной информации, он выйдет в версиях с различными силовыми установками, в том числе с двигателями Mercedes-AMG V8 и V12 и с гибридной силовой установкой.
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