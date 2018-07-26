В Киеве из-за непогоды обвалилась часть путепровода
В Киеве вследствие сильного дождя обвалилась часть Кирилловского путепровода, что в Подольском районе столицы.
Об этом сообщает корреспондент
Вследствие обвала насыпи путепровода остановилось движение транспорта. В пробках также стоят трамваи.
Как сообщил в facebook советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, по поручению мэра, управление чрезвычайных ситуаций города, в тех местах, где самая критическая ситуация, начинает откачку воды помпами. Он добавил, что в Киеве существует проблема ливневок.
«На многих улицах, где делали капремонт дорог, меняли систему ливневок, коммуникации. Но, на большинстве улиц эти системы — старые, изношенные. И мы определяем самые проблемные, к замене которых приступаем», — написал он.
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