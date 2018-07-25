Водитель "Хаммера", сбивший ребенка на переходе, отказался сдать образцы биоматериалов

По предварительной информации, "драгер" не выявил алкогольного опьянения.

Водитель "Хаммера", сбивший ребенка на переходе, отказался сдать образцы биоматериалов

Водитель автомобиля Hummer, сбивший насмерть ребенка в Киеве, отказался предоставить на проверку необходимые образцы биоматериалов.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По словам Максимец, хотя алкотестер и не обнаружил признаков алкогольного опьянения у водителя, но только после получения лабораторных исследований его мочи можно будет утверждать был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"Поэтому рано делать заявления, что он был трезв, как кое-кто уже успел интерпретировать эту информацию. И есть еще один момент. Водитель отказался предоставить все биологические образцы, которые от него требовались", - написала она в фейсбуке.

Максимец также сообщила, что прокуратура Киева 26 июля через суд потребует отобрать соответствующие биоматериалы у него принудительно. Данное ходатайство уже подготовлено и утром будет направлено в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения.

Напомним, вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки в Киеве водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнего ребенка. Он не остановился на месте аварии, а проехал дальше и попытался снять номера со своего автомобиля.

При задержании полицией водитель оказывал сопротивление и заявлял, что "не уходит от ответственности". Драг-тест, проведенный на месте, не показал наличия алкоголя.

Прокуратура сообщила о подозрении водителю автомобиля Hummer в совершении повлекшего гибель ребенка ДТП и намерена просить суд его арестовать.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche PanameraВ Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche Panamera
Водитель фуры провез инспектора Укртрансбезопасности пять километров на капотеВодитель фуры провез инспектора Укртрансбезопасности пять километров на капоте
РоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства ПольшиРоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства Польши
Водителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозренииВодителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозрении
Хот-хэтч Honda Civic Type R установил очередной рекордХот-хэтч Honda Civic Type R установил очередной рекорд
Блок рекламы


Похожие новости
Прокуратура Киева объявила о подозрении водителю "Хаммера", сбившему ребенка на переходеПрокуратура Киева объявила о подозрении водителю "Хаммера", сбившему ребенка на переходе
В Киеве внедорожник насмерть сбил 10-летнюю девочку, водитель пытался скрытьсяВ Киеве внедорожник насмерть сбил 10-летнюю девочку, водитель пытался скрыться
Тест на алкоголь показал, что сбивший насмерть ребенка водитель "Хаммера" был трезвТест на алкоголь показал, что сбивший насмерть ребенка водитель "Хаммера" был трезв
Водитель на "Хаммере" сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе в КиевеВодитель на "Хаммере" сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе в Киеве
Join UP! отказался от Airbus А330 и сократил количество рейсовJoin UP! отказался от Airbus А330 и сократил количество рейсов
В Черкассах в ДТП на пешеходном переходе погибла семья участника АТОВ Черкассах в ДТП на пешеходном переходе погибла семья участника АТО
Водитель маршрутки избил полицейского за замечание о нарушенииВодитель маршрутки избил полицейского за замечание о нарушении
В Мариуполе водитель Volkswagen протаранил двое ворот во дворе СБУ, уходя от погониВ Мариуполе водитель Volkswagen протаранил двое ворот во дворе СБУ, уходя от погони
Бывший глава Перечинской РГА, сбивший насмерть двух женщин, отказался от апелляцииБывший глава Перечинской РГА, сбивший насмерть двух женщин, отказался от апелляции
Водитель фуры провез инспектора Укртрансбезопасности пять километров на капотеВодитель фуры провез инспектора Укртрансбезопасности пять километров на капоте
Последние новости
Подгружаем последние новости