Водитель "Хаммера", сбивший ребенка на переходе, отказался сдать образцы биоматериалов

По предварительной информации, "драгер" не выявил алкогольного опьянения.

Водитель автомобиля Hummer, сбивший насмерть ребенка в Киеве , отказался предоставить на проверку необходимые образцы биоматериалов.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По словам Максимец, хотя алкотестер и не обнаружил признаков алкогольного опьянения у водителя, но только после получения лабораторных исследований его мочи можно будет утверждать был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"Поэтому рано делать заявления, что он был трезв, как кое-кто уже успел интерпретировать эту информацию. И есть еще один момент. Водитель отказался предоставить все биологические образцы, которые от него требовались", - написала она в фейсбуке.

Максимец также сообщила, что прокуратура Киева 26 июля через суд потребует отобрать соответствующие биоматериалы у него принудительно. Данное ходатайство уже подготовлено и утром будет направлено в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения.

Напомним, вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки в Киеве водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнего ребенка. Он не остановился на месте аварии, а проехал дальше и попытался снять номера со своего автомобиля.

При задержании полицией водитель оказывал сопротивление и заявлял, что "не уходит от ответственности". Драг-тест, проведенный на месте, не показал наличия алкоголя.

Прокуратура сообщила о подозрении водителю автомобиля Hummer в совершении повлекшего гибель ребенка ДТП и намерена просить суд его арестовать.