Отец водителя Hummer назвал свою версию наезда на 10-летнюю девочку

Водитель Hummer Кирилл Островский, который насмерть сбил 10-летнюю девочку на переходе в Киеве , пытался затормозить и не собирался бежать с места ДТП, рассказал отец задержанного Олег Островский.

Об этом передает ТСН .

Так, мужчина предполагает, что авария произошла в момент смены сигнала светофора, а ребенок резко выбежал на дорогу.

«Он ехал во втором ряду, но у пешеходного перехода стояла большая машина — джип какой-то или микроавтобус — он уже не помнит. И вдруг резко под колеса выскочила девочка, а за ней мама сразу. Конечно, он попытался затормозить, но в него не получилось. Он так и не понял, но либо не сработали тормоза, или они сработали юзом, я не знаю точно, это — мои предположения. Невозможно было быстро среагировать, когда из-за автобуса или машины выбегает маленький ребенок под колеса прямо», — говорит Олег Островский.

Кроме того, отец утверждает, что Кирилл не был под влиянием алкоголя или других веществ. По его словам, это уже подтверждено экспертизами. Также, по словам Островского-старшего, его сын не собирался бежать с места аварии, а первые его действия объясняет импульсом.

«Снять номера — это импульс, самосохранение. А потом он вернулся и пытался помогать, помогать всем — и скорую вызвать, и девочке помогать. Просто машину там негде было поставить, припарковать — он чуть ниже ее поставил», — пояснил отец задержанного.

Семья водителя намерена доказать, что он совершил наезд не по своей вине.