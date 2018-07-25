На Подоле в Киеве обвалилась часть Кирилловского путепровода

Песок и грязь накрыли тротуар и частично дорогу.

В Киеве вследствие сильного дождя обвалилась часть Кирилловского путепровода, что в Подольском районе столицы. Об этом сообщает РБК-Украина.

Фото: rbc.ua

Вследствие обвала насыпи путепровода остановилось движение транспорта. В пробках также стоят трамваи.

Как сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, управление чрезвычайных ситуаций города начинает откачку воды помпами в тех местах, где самая критическая ситуация.

Фото: rbc.ua

"На многих улицах, где делали капремонт дорог, меняли систему ливневок, коммуникации. Но, на большинстве улиц эти системы - старые, изношенные. И мы определяем самые проблемные, к замене которых приступаем", - написал Белоцерковец.