Самоходные автомобили Uber вернулись на дороги, но с водителями за рулём

На этой неделе самоходные автомобили Uber вернулись на дороги общего пользования в Питтсбурге, спустя четыре месяца после смертельной аварии в Темпе, вынудившей компанию приостановить программу тестирования в Северной Америке.

The Verge/Vjeran Pavic

Сообщается, что в тестовых автомобилях Uber автономный режим пока использоваться не будет. Вместо этого машинами будут управлять водители. В автомобилях будет находиться два сотрудника — один за рулём, чтобы следить за работой транспортного средства, а другой — на пассажирском сиденье, чтобы фиксировать значительные события. Руководитель подразделения Uber Advanced Technologies Group Эрик Мейхофер (Eric Meyhofer) в посте на веб-сайте Medium сообщил, что парк кроссоверов Volvo XC90 будет использоваться для сбора данных и обновления карт, пока Uber не проведёт обстоятельный анализ своей программы по внедрению технологии автономного вождения.

В автомобилях установили дополнительное оборудование, включая систему мониторинга действий водителя. В частности, поставили камеры, которые издают сигнал, когда находящийся за рулём автомобиля сотрудник проявляет невнимательность. Uber сообщила, что будет использовать «готовые» системы для мониторинга своих водителей, но отказалась назвать поставщика.

Мониторинг находящегося за рулём автомобиля человека последнее время становится ключевой функцией в системах помощи водителю и автономного вождения. Cadillac применяет инфракрасные камеры для отслеживания движений глаз водителя в системе полуавтономного вождения Super Cruise. И Tesla, как сообщается, поначалу отказалась от более строгого контроля водителей для улучшения работы системы автопилота, но теперь, по слухам, пересмотрела это решение. Добавив систему мониторинга водителей, Uber даёт понять, что фатальная авария в Аризоне, за несколько секунд до которой, по данным полиции, водитель самоуправляемого автомобиля отвлеклась на просмотр телешоу на своём телефоне, больше не повторится.

Кроме того, Uber восстановила в своих самоуправляемых автомобилях заводские настройки системы Volvo для автоматического экстренного торможения и предотвращения столкновений, которая ранее была отключена для более плавного вождения.



