Прокуратура Киева объявила о подозрении водителю "Хаммера", сбившему ребенка на переходе
Завтра на суде прокуратура будет требовать, чтобы мужчину взяли под стражу.
Прокуратура города Киева сообщила о подозрении водителю автомобиля "Hummer" по факту совершения ДТП, произошедшего вчера вечером на бульваре Леси Украинки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Водитель внедорожника, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.
Водитель задержан и доставлен в Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.
Прокуратура объявила задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности), и готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки в Киеве водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнего ребенка. Он не остановился на месте аварии, а проехал дальше и попытался снять номера со своего автомобиля.
При задержании полицией водитель оказывал сопротивление и заявлял, что "не уходит от ответственности". Драг-тест, проведенный на месте, не показал наличия алкоголя.
Пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что водитель не является владельцем автомобиля, совершившего наезд.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
25.07.2018 14:39