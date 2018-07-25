Прокуратура Киева объявила о подозрении водителю "Хаммера", сбившему ребенка на переходе

Завтра на суде прокуратура будет требовать, чтобы мужчину взяли под стражу.

Прокуратура Киева объявила о подозрении водителю "Хаммера", сбившему ребенка на переходе

Прокуратура города Киева сообщила о подозрении водителю автомобиля "Hummer" по факту совершения ДТП, произошедшего вчера вечером на бульваре Леси Украинки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Водитель внедорожника, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.

Водитель задержан и доставлен в Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Прокуратура объявила задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности), и готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки в Киеве водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнего ребенка. Он не остановился на месте аварии, а проехал дальше и попытался снять номера со своего автомобиля.

При задержании полицией водитель оказывал сопротивление и заявлял, что "не уходит от ответственности". Драг-тест, проведенный на месте, не показал наличия алкоголя.

Пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что водитель не является владельцем автомобиля, совершившего наезд.


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