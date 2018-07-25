В Киеве внедорожник насмерть сбил 10-летнюю девочку, водитель пытался скрыться

В Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил насмерть ребенка и пытался скрыться.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Девочка вместе с мамой переходила дорогу на светофоре, в это время автомобиль Hummer H2 с госномером AI8888IO совершил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия.

Девочка от полученных травм скончалась.

Полиция задержала водителя через несколько сотен метров. Им оказался бывший боксер, а ныне — директор, владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche PanameraВ Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche Panamera
РоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства ПольшиРоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства Польши
Водителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозренииВодителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозрении
В смертельном ДТП в центре Харькова виноваты оба водителя, - экспертВ смертельном ДТП в центре Харькова виноваты оба водителя, - эксперт
Водитель фуры провез инспектора Укртрансбезопасности пять километров на капотеВодитель фуры провез инспектора Укртрансбезопасности пять километров на капоте
Блок рекламы


Похожие новости
На Подоле в Киеве обвалилась часть Кирилловского путепроводаНа Подоле в Киеве обвалилась часть Кирилловского путепровода
Из-за ливня в Киеве приостановлено движение трамваев и троллейбусовИз-за ливня в Киеве приостановлено движение трамваев и троллейбусов
Тест на алкоголь показал, что сбивший насмерть ребенка водитель "Хаммера" был трезвТест на алкоголь показал, что сбивший насмерть ребенка водитель "Хаммера" был трезв
Водитель на "Хаммере" сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе в КиевеВодитель на "Хаммере" сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе в Киеве
Водитель маршрутки избил полицейского за замечание о нарушенииВодитель маршрутки избил полицейского за замечание о нарушении
В Мариуполе водитель Volkswagen протаранил двое ворот во дворе СБУ, уходя от погониВ Мариуполе водитель Volkswagen протаранил двое ворот во дворе СБУ, уходя от погони
Бывший глава Перечинской РГА, сбивший насмерть двух женщин, отказался от апелляцииБывший глава Перечинской РГА, сбивший насмерть двух женщин, отказался от апелляции
На Старообуховской трассе в Киеве столкнулись три автомобиля, три человека сгорелиНа Старообуховской трассе в Киеве столкнулись три автомобиля, три человека сгорели
В Киеве ночью взорвались и сгорели два автомобиляВ Киеве ночью взорвались и сгорели два автомобиля
Водитель фуры провез инспектора Укртрансбезопасности пять километров на капотеВодитель фуры провез инспектора Укртрансбезопасности пять километров на капоте
Последние новости
Подгружаем последние новости