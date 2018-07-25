В Киеве внедорожник насмерть сбил 10-летнюю девочку, водитель пытался скрыться

В Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил насмерть ребенка и пытался скрыться.

Об этом сообщает Киев Оперативный .

Девочка вместе с мамой переходила дорогу на светофоре, в это время автомобиль Hummer H2 с госномером AI8888IO совершил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия.

Девочка от полученных травм скончалась.

Полиция задержала водителя через несколько сотен метров. Им оказался бывший боксер, а ныне — директор, владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения.