Тест на алкоголь показал, что сбивший насмерть ребенка водитель "Хаммера" был трезв
Проверка на наркотики займет еще несколько дней.
По предварительной информации, "драгер" не выявил алкогольного опьянения у водителя автомобиля Hummer Кирилла Островского, который 24 июля насмерть сбил ребенка в Киеве.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает "Украинская правда".
"Мы ожидаем результаты отчетности на алкогольное и наркотическое опьянение. По предварительной информации, драгер не выявил алкогольного опьянения, но окончательные результаты мы сможем обнародовать после того, как получим выводы экспертизы", - рассказала пресс-секретарь.
По ее словам, экспертиза на алкоголь делается быстро, а на состояние наркотического опьянения - в течение нескольких дней. Это зависит от лаборатории.
Максимец также отметила, что столичная прокуратура будет ходатайствовать об избрании водителю меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
"Скорее всего, завтра мы будем обращаться в Шевченковский районный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без залога", - отметила пресс-секретарь.
Она сообщила, что владелец автомобиля уже установлен.
"Владелец автомобиля установлен, водитель не является владельцем этого автомобиля. Сегодня будем обращаться с ходатайством в суд об аресте автомобиля для обеспечения уголовного производства", - сообщила Максимец.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в том числе - действительно ли водитель пытался скрыться с места происшествия, как об рассказали свидетели.
"Очевидцы указывают на то, что он якобы остановился где-то через 50 метров от пешеходного перехода, а затем снова поехал, припарковался. По словам очевидцев, даже якобы пытался снять номерные знаки, но мы должны это подтвердить в рамках уголовного производства, поэтому сейчас проводятся следственные действия", - подытожила она.
Напомним, вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки в Киеве водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнего ребенка.
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