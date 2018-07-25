Тест на алкоголь показал, что сбивший насмерть ребенка водитель "Хаммера" был трезв

Проверка на наркотики займет еще несколько дней.

По предварительной информации, "драгер" не выявил алкогольного опьянения у водителя автомобиля Hummer Кирилла Островского, который 24 июля насмерть сбил ребенка в Киеве .

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает "Украинская правда".

"Мы ожидаем результаты отчетности на алкогольное и наркотическое опьянение. По предварительной информации, драгер не выявил алкогольного опьянения, но окончательные результаты мы сможем обнародовать после того, как получим выводы экспертизы", - рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, экспертиза на алкоголь делается быстро, а на состояние наркотического опьянения - в течение нескольких дней. Это зависит от лаборатории.

Максимец также отметила, что столичная прокуратура будет ходатайствовать об избрании водителю меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"Скорее всего, завтра мы будем обращаться в Шевченковский районный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без залога", - отметила пресс-секретарь.

Она сообщила, что владелец автомобиля уже установлен.

"Владелец автомобиля установлен, водитель не является владельцем этого автомобиля. Сегодня будем обращаться с ходатайством в суд об аресте автомобиля для обеспечения уголовного производства", - сообщила Максимец.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в том числе - действительно ли водитель пытался скрыться с места происшествия, как об рассказали свидетели.

"Очевидцы указывают на то, что он якобы остановился где-то через 50 метров от пешеходного перехода, а затем снова поехал, припарковался. По словам очевидцев, даже якобы пытался снять номерные знаки, но мы должны это подтвердить в рамках уголовного производства, поэтому сейчас проводятся следственные действия", - подытожила она.