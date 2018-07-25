Тест на алкоголь показал, что сбивший насмерть ребенка водитель "Хаммера" был трезв

Проверка на наркотики займет еще несколько дней.

Тест на алкоголь показал, что сбивший насмерть ребенка водитель "Хаммера" был трезв
Фото: kiev.informator.ua / Дмитрий Щерблюк

По предварительной информации, "драгер" не выявил алкогольного опьянения у водителя автомобиля Hummer Кирилла Островского, который 24 июля насмерть сбил ребенка в Киеве.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает "Украинская правда".

"Мы ожидаем результаты отчетности на алкогольное и наркотическое опьянение. По предварительной информации, драгер не выявил алкогольного опьянения, но окончательные результаты мы сможем обнародовать после того, как получим выводы экспертизы", - рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, экспертиза на алкоголь делается быстро, а на состояние наркотического опьянения - в течение нескольких дней. Это зависит от лаборатории.

Максимец также отметила, что столичная прокуратура будет ходатайствовать об избрании водителю меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"Скорее всего, завтра мы будем обращаться в Шевченковский районный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без залога", - отметила пресс-секретарь.

Она сообщила, что владелец автомобиля уже установлен.

"Владелец автомобиля установлен, водитель не является владельцем этого автомобиля. Сегодня будем обращаться с ходатайством в суд об аресте автомобиля для обеспечения уголовного производства", - сообщила Максимец.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в том числе - действительно ли водитель пытался скрыться с места происшествия, как об рассказали свидетели.

"Очевидцы указывают на то, что он якобы остановился где-то через 50 метров от пешеходного перехода, а затем снова поехал, припарковался. По словам очевидцев, даже якобы пытался снять номерные знаки, но мы должны это подтвердить в рамках уголовного производства, поэтому сейчас проводятся следственные действия", - подытожила она.

Напомним, вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки в Киеве водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнего ребенка.


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