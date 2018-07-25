В аэропорту Ганновера из-за жары треснула взлетно-посадочная полоса

За ночь ее восстановили.

В Германии в аэропорту города Ганновер из-за 40-градусной жары треснула северная взлетно-посадочная полоса.

Об этом сообщило местное издание Bild.

Фото: bild.de

Отмечается, что во вторник, 24 июля, самолеты не могли вылететь, а все рейсы, которые должны были прилететь, отправляли в Мюнхен и Гамбург. В результате был отменен 41 рейс на вылет и 44 - на прибытие.

Администрация закрыла аэропорт на ночь, за это время взлетную полосу восстановили.

В аэропорту Ганновера также пострадала южная взлетно-посадочная полоса, ее пока ремонтируют.

Напомним, в прошлом году из-за ухудшения погодных условий украинский международный аэропорт "Запорожье" прекратил прием и отправку авиарейсов. В аэропорту размокла грунтовая взлетно-посадочная полоса, а искусственная была в это время на ремонте. В мае аэропорт возобновил работу в полном объеме после ремонта взлетно-посадочной полосы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche PanameraВ Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche Panamera
Водитель фуры провез инспектора Укртрансбезопасности пять километров на капотеВодитель фуры провез инспектора Укртрансбезопасности пять километров на капоте
РоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства ПольшиРоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства Польши
Водителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозренииВодителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозрении
В смертельном ДТП в центре Харькова виноваты оба водителя, - экспертВ смертельном ДТП в центре Харькова виноваты оба водителя, - эксперт
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за ливня в Киеве приостановлено движение трамваев и троллейбусовИз-за ливня в Киеве приостановлено движение трамваев и троллейбусов
26 пассажиров поезда Киев-Бердянск пострадали из-за действий железнодорожников26 пассажиров поезда Киев-Бердянск пострадали из-за действий железнодорожников
Половина Киева стоит в пробке из-за подтопления в районе метро "Левобережная"
Из-за закона о "евробляхах" бюджет ежегодно будет терять 2 миллиарда - КабминИз-за закона о "евробляхах" бюджет ежегодно будет терять 2 миллиарда - Кабмин
Ryanair отменил рейсы 50 тыс. пассажиров из-за забастовки бортпроводниковRyanair отменил рейсы 50 тыс. пассажиров из-за забастовки бортпроводников
Станцию киевского метро "Гидропарк закрывали из-за сообщения о минированииСтанцию киевского метро "Гидропарк закрывали из-за сообщения о минировании
В Украине "зависли" грузовые перевозки из-за нехватки вагонов, - нардепВ Украине "зависли" грузовые перевозки из-за нехватки вагонов, - нардеп
543 украинца "застряли" в Турции из-за задержки рейсов543 украинца "застряли" в Турции из-за задержки рейсов
Самолет Anda Air совершил вынужденную посадку в "Борисполе" из-за птицы, попавшей в двигатель
Метрополитен Киева оказался под угрозой закрытия из-за ареста работы кассМетрополитен Киева оказался под угрозой закрытия из-за ареста работы касс
Последние новости
Подгружаем последние новости