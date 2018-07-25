В аэропорту Ганновера из-за жары треснула взлетно-посадочная полоса

За ночь ее восстановили.

В Германии в аэропорту города Ганновер из-за 40-градусной жары треснула северная взлетно-посадочная полоса.

Об этом сообщило местное издание Bild.

Фото: bild.de

Отмечается, что во вторник, 24 июля, самолеты не могли вылететь, а все рейсы, которые должны были прилететь, отправляли в Мюнхен и Гамбург. В результате был отменен 41 рейс на вылет и 44 - на прибытие.

Администрация закрыла аэропорт на ночь, за это время взлетную полосу восстановили.

В аэропорту Ганновера также пострадала южная взлетно-посадочная полоса, ее пока ремонтируют.

Напомним, в прошлом году из-за ухудшения погодных условий украинский международный аэропорт "Запорожье" прекратил прием и отправку авиарейсов. В аэропорту размокла грунтовая взлетно-посадочная полоса, а искусственная была в это время на ремонте. В мае аэропорт возобновил работу в полном объеме после ремонта взлетно-посадочной полосы.