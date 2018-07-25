Kyocera совместила автомобильный лидар с видеокамерой
Компания Kyocera намерена вывести на рынок передовой сенсорный модуль для транспортных средств с системой автопилотирования.
Одними из ключевых элементов автопилота в его нынешнем виде являются камеры и лидары. Последние посредством лазерного излучателя сканируют окружающее пространство, и на основе информации об отражениях лучей составляется трёхмерная карта.
Kyocera объединила видеокамеру и лидар в одном устройстве. Утверждается, что подобное решение существенно повышает точность распознавания и определения местоположения различных объектов.
Важно отметить, что внутри лидара Kyocera не предусмотрено вращающихся частей. Это обеспечивает повышение надёжности по сравнению с традиционными решениями, а также позволяет уменьшить общие габариты.
Предполагается, что гибрид лидара и видеокамеры найдёт применение не только в автомобильной сфере, но и в области робототехники и в беспилотных летательных аппаратах.
Вывести новинку на коммерческий рынок компания Kyocera рассчитывает в 2022 или 2023 году.
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