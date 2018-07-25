BMW M5, Mercedes-AMG E63 S и гибридный Porsche Panamera сравнили в дрэг-гонке

BMW M5, Mercedes-AMG E63 S и гибридный Porsche Panamera сравнили в дрэг-гонке

Mercedes-AMG E63 S оснащен четырехлитровым битурбированным двигателем V8, способным выдавать 604 лошадиные силы и 850 Нм крутящего момента. BMW M5 же оборудован 4,4-литровым твин-турбо с отдачей 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Самый мощный среди участников гонки — Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid — использует гибридную силовую установку, сочетающую твин-турбо V8 и электромотор: в общей сложности она выдает 671 л.с. и 850 Нм крутящего момента.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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