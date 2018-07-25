Nissan Leaf NISMO: электрокар со спортивным характером

Nissan Leaf NISMO: электрокар со спортивным характером

Компания Nissan представила автомобиль Leaf NISMO с полностью электрической силовой установкой: продажи машины в Японии начнутся уже 31 июля.

Leaf NISMO — это версия электрокара Leaf со спортивным характером. Автомобиль оборудован специальным компьютером, который оптимизирует «отзывчивость» на нажатие педали акселератора.

Nissan Leaf NISMO: электрокар со спортивным характером

Особым образом настроенный электроусилитель рулевого управления и система стабилизации на поворотах (Intelligent Trace Control) обеспечивают улучшенную устойчивость. Применены специальные тормозные механизмы с электроусилителем, а особые 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски минимизируют сопротивление воздуха.

Nissan Leaf NISMO: электрокар со спортивным характером

Nissan Leaf NISMO имеет «двойные» крылья из композитных материалов, характерные для дорожных автомобилей NISMO. Они увеличивают прижимающую силу, не ухудшая коэффициент аэродинамического сопротивления.

Nissan Leaf NISMO: электрокар со спортивным характером

Стоит выделить наружные зеркала заднего вида с чёрными корпусами, встроенными повторителями указателей поворота и дистанционно управляемым электроприводом складывания.

Nissan Leaf NISMO: электрокар со спортивным характером

Салон также выполнен в спортивном стиле. В частности, на трёхспицевом рулевом колесе имеется центральная красная вставка. Панель управления отделана под углеродное волокно, а электронный селектор коробки передач украшен хромированным покрытием.

Nissan Leaf NISMO: электрокар со спортивным характером

Динамические характеристики Leaf NISMO не приводятся, но известно, что электрокар унаследовал силовую платформу у обычной версии автомобиля.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche PanameraВ Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche Panamera
Водитель фуры провез инспектора Укртрансбезопасности пять километров на капотеВодитель фуры провез инспектора Укртрансбезопасности пять километров на капоте
РоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства ПольшиРоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства Польши
Водителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозренииВодителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозрении
В смертельном ДТП в центре Харькова виноваты оба водителя, - экспертВ смертельном ДТП в центре Харькова виноваты оба водителя, - эксперт
Блок рекламы


Похожие новости
Электрокар Volkswagen I.D. R Pikes Peak установил рекорд на фестивале скоростиЭлектрокар Volkswagen I.D. R Pikes Peak установил рекорд на фестивале скорости
Nissan Leaf прокачали в подразделении Nismo.Nissan Leaf прокачали в подразделении Nismo.
Самым популярным электромобилем в Европе в 2018 году стал Nissan LeafСамым популярным электромобилем в Европе в 2018 году стал Nissan Leaf
BMW на «евробляхах» или подержанный Nissan Leaf? Блогер сравнил затраты на их покупку и эксплуатациюBMW на «евробляхах» или подержанный Nissan Leaf? Блогер сравнил затраты на их покупку и эксплуатацию
Через несколько лет Tesla утратит статус ведущего производителя электрокаровЧерез несколько лет Tesla утратит статус ведущего производителя электрокаров
Nissan GT-R от Italdesign могут выпустить небольшим тиражом.Nissan GT-R от Italdesign могут выпустить небольшим тиражом.
Nissan покажет в Гудвуде GT-R50 от ItaldesignNissan покажет в Гудвуде GT-R50 от Italdesign
Электрокар Tesla Model 3 получил функцию автопарковкиЭлектрокар Tesla Model 3 получил функцию автопарковки
Суперкару Nissan GT-R исполнилось 50 лет.Суперкару Nissan GT-R исполнилось 50 лет.
Омелян: за электрокарами придут пассажирские квадрокоптерыОмелян: за электрокарами придут пассажирские квадрокоптеры
Последние новости
Подгружаем последние новости