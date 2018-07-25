Nissan Leaf NISMO: электрокар со спортивным характером

Компания Nissan представила автомобиль Leaf NISMO с полностью электрической силовой установкой: продажи машины в Японии начнутся уже 31 июля.

Leaf NISMO — это версия электрокара Leaf со спортивным характером. Автомобиль оборудован специальным компьютером, который оптимизирует «отзывчивость» на нажатие педали акселератора.

Особым образом настроенный электроусилитель рулевого управления и система стабилизации на поворотах (Intelligent Trace Control) обеспечивают улучшенную устойчивость. Применены специальные тормозные механизмы с электроусилителем, а особые 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски минимизируют сопротивление воздуха.

Nissan Leaf NISMO имеет «двойные» крылья из композитных материалов, характерные для дорожных автомобилей NISMO. Они увеличивают прижимающую силу, не ухудшая коэффициент аэродинамического сопротивления.

Стоит выделить наружные зеркала заднего вида с чёрными корпусами, встроенными повторителями указателей поворота и дистанционно управляемым электроприводом складывания.

Салон также выполнен в спортивном стиле. В частности, на трёхспицевом рулевом колесе имеется центральная красная вставка. Панель управления отделана под углеродное волокно, а электронный селектор коробки передач украшен хромированным покрытием.

Динамические характеристики Leaf NISMO не приводятся, но известно, что электрокар унаследовал силовую платформу у обычной версии автомобиля.



