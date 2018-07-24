Join UP! отказался от Airbus А330 и сократил количество рейсов

Ранее компания сократила количество полетов в Турцию.

В связи с невозможностью получить на постоянной основе разрешение на осуществление полетов воздушного судна типа Airbus А-330 авиакомпании Air Leisure в аэропорту Харькова, туроператр Join Up! вынужден отказаться от использования данного типа судна для осуществления чартерной программы на территории Украины.

Как сообщает пресс-служба Join UP!, авиакомпания Air Leisure выполняла полеты для авиакомпании SkyUp Airlines c начала мая из Киева , Харькова и Львова на основании договора "мокрого" лизинга.

"Учитывая объем в 330 кресел, данные рейсы будут заменены на несколько рейсов, которые будут выполняться на крыльях авиакомпаний-партнеров. Так, рейсы из Харькова будут осуществляться авиакомпанией SkyUp Airlines двумя бортами Boeing 737-800 емкостью по 189 кресел каждый", - говорится в сообщении.

Ввиду отсутствия резервных бортов на территории Украины и чтобы не увеличивать нагрузку на флот авиакомпаний-партнеров, туроператор принял решение об оптимизации полетной программы по направлению Турция из регионов.

С 27 июля будут сокращены по направлению Анталия 3 рейса из Запорожья, 3 из Харькова и 2 из Одессы, по 1 рейсу из Харькова и Львова в Даламан и 3 рейса из Киева в Хургаду.

"Туристам, рейсы которых попали под оптимизацию, предлагается несколько вариантов решения: перебронирование тура с вылетом из Киева , перебронирование на любое другое направление туроператора Join UP!, аннулирование без штрафов и возврат денежных средств согласно процедуре", - сообщили в компании.

Накануне сообщалось, что Sky Up отменила 4 рейса из Львова в Египет и обратно. Причина отмены полетов не уточнялась.

Ранее туроператор Join UP! сообщал о намерении уменьшить долю перевозок "проблемных" авиакомпаний.

Из-за частых задержек и переносов чартерных рейсов компания в разгар сезона сократила количество полетов в Турцию.