В Сумах друзья пьяного водителя предлагали полицейским взятку

Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

В Сумах друзья пьяного водителя предлагали полицейским взятку
Фото: Макс Левин

В Сумах друзья нетрезвого водителя, чтобы "откупить" товарища, предлагали патрульным взятки.

Патрульная полиция Сум сообщает, что рано утром 22 июля патрульные остановили автомобиль ВАЗ-21104 за нарушение правил дорожного движения. За рулем находился 26-летний мужчина, который имел явные признаки алкогольного опьянения.

Водитель не предоставил патрульным никаких документов для проверки, а затем начал убеждать, что он не управлял авто. На помощь инспекторам также прибыли сотрудники отдела мониторинга и аналитического обеспечения УПП в Сумской области.

Чтобы избежать административной ответственности, водитель-нарушитель предложил полицейским решить этот вопрос мирным путем. Впоследствии к нему присоединились пассажир и знакомый, который пришел на помощь. Сначала пассажир предложил полицейским 400 долларов США, а другой мужчина предложил 300 евро за непривлечение водителя к ответственности.

"Сотрудники отдела мониторинга и аналитического обеспечения управления неоднократно предупреждали мужчин об ответственности за такие действия, впрочем, их это не остановило", - говорится в сообщении.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции для фиксации данного факта. В присутствии двух свидетелей водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, поэтому инспекторы составили на него админпротокол по ст.130 КУоАП (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения водителем с признаками опьянения, управляющим транспортным средством).

Ранее в июле в Хмельницкой области патрульные остановили водителя экскаватора, у которого в крови было 2,16 промилле алкоголя и тряслись руки.


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